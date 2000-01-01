Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ

Каждый год в День Победы участники движения «Бессмертный полк» проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников-ветеранов. Таким образом люди делятся с окружающими своей гордостью и памятью о родных людях.

Если Вы тоже решили отдать дань уважения своим предкам, Вы можете заказать у нас обработку фото для акции «Бессмертный полк».

Почему мы?

«Фотку на обработку» - это не очередной сайт со стандартным набором услуг. В штате нашего агентства трудятся узкопрофильные фотохудожники и дизайнеры, а качественное обслуживание клиентов имеет для нас первостепенную важность.

Мы учтем и воплотим в жизнь любые Ваши пожелания:

устраним любые трещины и изъяны;

подготовим портрет любого размера к печати на большом формате;

выполним замену одежды, если необходимо;

раскрасим черно-белое фото.

Мы отреставрируем даже сильно поврежденные изображения, а из маленького мутного фото сделаем четкий красивый портрет. При необходимости наши фотохудожники воссоздадут одежду и лицо Вашего героя настолько, насколько позволит качество исходного фото. Также мы можем добавить награды и знаки отличия – просто скажите нам их названия.

На протяжении работы над снимком Вы сможете контролировать весь процесс и задавать мастеру любые вопросы. Правки у нас неограниченны и абсолютно бесплатны в рамках исходной задачи.

Цены на обработку фото к акции «Бессмертный полк»

от 300

Базовая реставрация Помогает при небольших повреждениях. Включает дорисовку небольших фрагментов, удаление мелких трещинок и пятен, цветокоррекцию и тонирование. Заказать от 2000

Сложная реставрация с отрисовкой

Помогает при сильных повреждениях. Включает дорисовку крупных предметов и углов; удаление больших трещин; подготовку к печати на большом формате; улучшение качества фото и т.д. Заказать от 1500 Удаление тиснения Тиснение – это особая текстура бумаги (неровная поверхность старых снимков). Заказать от 600 Раскрашивание фото Подробнее можно почитать здесь Заказать от 400

«Переодевание» в военную форму Добавление формы, наград, знаков отличия. Заказать от 100

Рамка «Бессмертный полк» Добавление вашей рамки с надписью, которая сделает фото Вашего героя еще более заметным. Если рамка берется из наших примеров, она добавляется БЕСПЛАТНО. Заказать

Назвать точную стоимость работы мы сможем только после того, как увидим фотографию и узнаем о Ваших пожеланиях. Отправьте изображение мастеру на оценку прямо сейчас – это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает.

Как заказать обработку фото к акции?

Перед тем, как заказать обработку фотографии, ее нужно отсканировать. Это можно сделать в любом фотоцентре или дома при наличии цветного сканера.

Для этого задайте разрешение в пределах 300-400 dpi – не выше и не ниже. Затем поставьте ручной режим сканера, отключите любые фильтры. Закончив, сохраните изображение в формате jpg.

Помните, что качество отсканированного фото – один из самых важных моментов в реставрации старых снимков.

После того, как изображение будет отсканировано, Вы можете заказать обработку фотографии к акции «Бессмертный полк» через форму на сайте.