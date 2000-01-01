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Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ

Каждый год в День Победы участники движения «Бессмертный полк» проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников-ветеранов. Таким образом люди делятся с окружающими своей гордостью и памятью о родных людях.

Если Вы тоже решили отдать дань уважения своим предкам, Вы можете заказать у нас обработку фото для акции «Бессмертный полк».

Почему мы?

«Фотку на обработку» - это не очередной сайт со стандартным набором услуг. В штате нашего агентства трудятся узкопрофильные фотохудожники и дизайнеры, а качественное обслуживание клиентов имеет для нас первостепенную важность.

Мы учтем и воплотим в жизнь любые Ваши пожелания:

  • устраним любые трещины и изъяны;
  • подготовим портрет любого размера к печати на большом формате;
  • выполним замену одежды, если необходимо;
  • раскрасим черно-белое фото.

Мы отреставрируем даже сильно поврежденные изображения, а из маленького мутного фото сделаем четкий красивый портрет. При необходимости наши фотохудожники воссоздадут одежду и лицо Вашего героя настолько, насколько позволит качество исходного фото. Также мы можем добавить награды и знаки отличия – просто скажите нам их названия.

На протяжении работы над снимком Вы сможете контролировать весь процесс и задавать мастеру любые вопросы. Правки у нас неограниченны и абсолютно бесплатны в рамках исходной задачи.

Цены на обработку фото к акции «Бессмертный полк»

 

Бессмертный полк: простая реставрация фото
Сложная реставрация армейского фото

 

от 300

Базовая реставрация

Помогает при небольших повреждениях. Включает дорисовку небольших фрагментов, удаление мелких трещинок и пятен, цветокоррекцию и тонирование.
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от 2000

Сложная реставрация с отрисовкой

Помогает при сильных повреждениях. Включает дорисовку крупных предметов и углов; удаление больших трещин; подготовку к печати на большом формате; улучшение качества фото и т.д.
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от 1500

Удаление тиснения

Тиснение – это особая текстура бумаги (неровная поверхность старых снимков).
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от 600

Раскрашивание фото

Подробнее можно почитать здесь
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от 400

«Переодевание» в военную форму

Добавление формы, наград, знаков отличия.
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от 100

Рамка «Бессмертный полк»

Добавление вашей рамки с надписью, которая сделает  фото Вашего героя еще более заметным. Если рамка берется из наших примеров, она добавляется БЕСПЛАТНО.
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Назвать точную стоимость работы мы сможем только после того, как увидим фотографию и узнаем о Ваших пожеланиях. Отправьте изображение мастеру на оценку прямо сейчас – это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает.

Узнать стоимость работы

Как заказать обработку фото к акции?

Перед тем, как заказать обработку фотографии, ее нужно отсканировать. Это можно сделать в любом фотоцентре или дома при наличии цветного сканера.

Для этого задайте разрешение в пределах 300-400 dpi – не выше и не ниже. Затем поставьте ручной режим сканера, отключите любые фильтры. Закончив, сохраните изображение в формате jpg.

Помните, что качество отсканированного фото – один из самых важных моментов в реставрации старых снимков.

После того, как изображение будет отсканировано, Вы можете заказать обработку фотографии к акции «Бессмертный полк» через форму на сайте.

Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Реставрация армейского фото, удаление тиснения
Бессмертный полк: реставрация фото
Бессмертный полк: раскрашивание фото и фотомонтаж
Бессмертный полк: восстановление фото и фотомонтаж
Реставрация портрета военного
Сложная реставрация фото военного, фотомонтаж
Сложная реставрация армейского фото с дорисовкой участков
Бессмертный полк: простая реставрация фото
Сложная реставрация армейской фотографии, фотомонтаж
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Обработка фото к акции «Бессмертный полк» на заказ
Реставрация армейского фото, удаление тиснения
Бессмертный полк: реставрация фото
Бессмертный полк: раскрашивание фото и фотомонтаж
Бессмертный полк: восстановление фото и фотомонтаж
Реставрация портрета военного
Сложная реставрация фото военного, фотомонтаж
Сложная реставрация армейского фото с дорисовкой участков
Бессмертный полк: простая реставрация фото
Сложная реставрация армейской фотографии, фотомонтаж
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